GreenCube (IO-117) stellt am 5. Februar den Betrieb ein

Am Donnerstag, dem 25. Januar 2024 erschien ein Post von S5Lab (Sapienza Space Systems and Space Surveillance Laboratory) auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter), dass der Digipeater des Amateurfunksatelliten GreenCube (IO-117) am 5. Februar endgültig abgeschaltet wird.

Entworfen und entwickelt wurde der CubeSat von Studenten der Universität Sapienza in Rom. IO-117 war der erste Satellit, der eine Amateurfunk-Nutzlast in eine mittlere Erdumlaufbahn (MEO) von etwa 6000 km Höhe brachte.

In dem S5Lab-Post auf X heißt es: „Die geplante Passivierung von GreenCube wird am 5. Februar um 00:00 UTC durchgeführt. Vielen Dank an alle, die diese Mission zu etwas Besonderem gemacht haben.“