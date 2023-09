Interview unter dem Turm #57: Jann Traschewski, DG8NGN, über Hamnet und Co

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 57 sprechen wir mit Jann Traschewski, DG8NGN. OM Jann hat für seine Arbeiten am Hamnet-Projekt auf der HAM RADIO 2023 den Horkheimer Preis erhalten. Am Stand in der Messehalle waren aber noch viele weitere zukunftsweisende digitale Projekte zu sehen. Über das Hamnet und die (auch) digitale Zukunft des Amateurfunks – in diesem Interview.