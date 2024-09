Interview unter dem Turm #63: Funkaktiv – Familie Frühwald

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Funkamateure und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 63 sprechen wir mit der Familie Frühwald. Mutter Claudia, DO5NEN, mit ihrem Sohn Lenny, DN9EN, geben Einblick in ihre Aktivitäten. Der junge OM Lenny bestand erst kürzlich die Amateurfunkprüfung für die neue Klasse N. Über ihre weitere Faszination zum Amateurfunk geben Sie Einblick im Interview.