      Interview unter dem Turm #74: YL-Referentin Heike, DL3HD, über den HAM-Auftritt und mehr

      Interview unter dem Turm

      In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Menschen und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 74 sprechen wir mit der DARC-YL-Referentin Heike Drechsler, DL3HD. Sie gibt uns Einblicke in den Stand des YL-Referates auf der HAM RADIO 2025 und was die Besucher geboten bekommen. Auch gibt sie einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2025. Über die weibliche Seite des Amateurfunks – in unserem „Interview unter dem Turm“ mit DL3HD.

      Den kurzweiligen Videobeitrag finden Sie auf dem DARC-YouTube-Kanal „darchamradio“ unter https://youtu.be/rIwTNO8zbpM.

