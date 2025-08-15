Interview unter dem Turm #74: YL-Referentin Heike, DL3HD, über den HAM-Auftritt und mehr

In unserer Videoreihe „Interview unter dem Turm“ stellen wir Ihnen Menschen und ihre Leidenschaft für ihr Projekt vor. In der Folge 74 sprechen wir mit der DARC-YL-Referentin Heike Drechsler, DL3HD. Sie gibt uns Einblicke in den Stand des YL-Referates auf der HAM RADIO 2025 und was die Besucher geboten bekommen. Auch gibt sie einen kurzen Ausblick auf das Jahr 2025. Über die weibliche Seite des Amateurfunks – in unserem „Interview unter dem Turm“ mit DL3HD.