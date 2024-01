Magnetstürme durch Filamentablösung am 22./23. Januar möglich

Nach fast zwei Wochen Ruhe brach gestern, am 20. Januar, ein magnetisches Filament auf der Sonne aus und schleuderte einen koronalen Masseauswurf (CME) Richtung Erde. Einem NASA-Modell zufolge wird der CME am 22. Januar nach 1800 UT eintreffen. Sein Aufprall könnte geomagnetische Stürme der Klasse G1 bis G2 verursachen, deren Polarlichter über den Polarkreis hinaus bis nach Nordeuropa und in die nördlichen US-Bundesstaaten reichen.