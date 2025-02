Neuer Vorsitzender im Jugendausschuss der IARU: Mario Lerma Martínez, EA1JAY

Mario, EA1JAY, ist seit Mitte des Jahres 2018 Inhaber einer Volllizenz, und arbeitet seit dem Dezember-YOTA-Monat (DYM) 2018 aktiv mit dem spanischen Amateurfunkverband URE zusammen. Ihm ist es ein großes Anliegen, den Amateurfunk unter jungen Menschen zu fördern. Seitdem hat er die Veranstaltung auf nationaler Ebene in Spanien koordiniert und bei der Organisation jugendorientierter Aktivitäten mitgewirkt. Seit 2022 ist er Mitglied der Jugendarbeitsgruppe/des Jugendausschusses, in der er mit der Koordination des DYM auf internationaler Ebene begann. Über sein Hobby sag er über sich selbst: „Normalerweise bin ich auf Kurzwelle, VHF und UHF QRV und arbeite sowohl analog als auch digital, und hoffentlich bald auch in CW. Als HF-Ingenieur fasziniert mich die Vielzahl an Möglichkeiten, die der Amateurfunk bietet. Nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch als unterhaltsame und soziale Aktivität, die es mir ermöglicht hat, viele neue Freunde kennenzulernen. Mit der Zeit ist es für mich mehr als nur ein Hobby geworden, es ist definitiv zu einem Lebensstil geworden.“ Darüber berichtet Mats, SM6EAN, auf der IARU-Region-1-Webseite.