Neues zu 50ohm.de und Informationen für Ausbilder

Am 20.12.2023 erfolgte die feierliche Eröffnung der neuen Lernplattform 50ohm.de während einer Online-Veranstaltung . Diese Plattform ist konzipiert, um künftig bei der Vorbereitung auf Prüfungen für die verschiedenen Amateurfunkklassen zu unterstützen. Eine entscheidende Komponente dieser Plattform ist ein Videokurs, der in Zusammenarbeit mit dem YouTuber Michael, DL2YMR, und dem AJW-Referat produziert wird. Die erste Lektion dieses Videolehrgangs ist nun auf YouTube verfügbar, und die kommenden Lektionen werden in den nächsten Wochen veröffentlicht. Ein Buch ist auch geplant.

Auch für Ausbilder gibt es neue Informationen:

Auf der Website des AJW-Referats werden zukünftig die aktuellen Informationen gesammelt und veröffentlicht. Hier gibt es nun auch drei Kursplanempfehlungen für die Klasse N. Ein 7-Tage-Kurs ermöglicht die schrittweise Vermittlung der Inhalte über 7 Wochen. Weitere Kursplanempfehlungen für die Klassen E und A sowie Aufstockungskurse folgen in Kürze. Alternativ bietet sich ein 4-Tage-Kurs an, der beispielsweise als Abendkurs innerhalb einer Woche oder an zwei Wochenenden durchgeführt werden kann. Zusätzlich besteht die Option eines Wochenendkurses, der die Inhalte der Klasse N kompakt an einem Wochenende vermittelt.



Obwohl nahezu jede Frage im Katalog überarbeitet wurde, sind doch viele grundlegende Aspekte unverändert geblieben. Im Bereich Digitaltechnik gibt es jedoch zahlreiche neue Themen, die für die Ausbilder von besonderer Relevanz sind. Deshalb bietet das AJW-Referat nun Fragestunden an, um sich als Ausbilder im Bereich Digitaltechnik weiterzubilden. Dabei wird hier ein "Inverted Classroom"-Konzept umgesetzt. Das bedeutet, dass die Ausbilder erst selbst das Material auf 50ohm.de studieren und in den Terminen ihre Fragen dazu stellen können.

Die Fragestunden finden ab dem 17.01. immer mittwochs ab 19:00 auf treff.darc.de statt.