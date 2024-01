Serviceteam/Telefonzentrale heute nur eingeschränkt erreichbar

Aufgrund personeller Umstände ist das Serviceteam/Telefonzentrale (0561/94988-0) in der DARC-Geschäftsstelle heute nur eingeschränkt erreichbar. Alternativ können Sie Ihr Anliegen auch schriftlich per E-Mail formulieren (darc@darc.de). Für Fachfragen können Sie sich weiterhin direkt mit den Abteilungen über die folgenden Durchwahlen in Verbindung setzen: -30 QSL-Abteilung, -40 Öffentlichkeitsarbeit, -73 DARC Verlag, -60 Buchhaltung, -90 Redaktion CQ DL.