Starke Signale für MINT und Amateurfunk

Am Rande der Delegiertenversammlung des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) am 1. Juni in Kassel hielt der DARC einen Impulsvortrag zur Zusammenarbeit zwischen VDE und DARC, insbesondere mit Blick auf die Förderung von MINT-Nachwuchsprojekten.

Im Fokus des Vortrags standen die bisherigen und zukünftigen gemeinsamen Aktivitäten, darunter die Kooperationen im Rahmen des MINT-Sterns, einem Bildungsprojekt zur Stärkung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern gibt es Vereinbarungen in Bezug auf den MINT-Stern. Eine Ausweitung auf weitere Bundesländer ist in Vorbereitung.



Auch in Berlin besteht eine Kooperationen zwischen örtlichen Funkamateuren und dem VDE, unter anderem im Rahmen des Tags der Technik am 3. Juni. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche praxisnah an Technik und Funk heranzuführen und für technische Berufe zu begeistern.



Im Anschluss an den Vortrag fanden Gespräche mit Vertretern des VDE statt. Auf dem gemeinsamen Foto zu sehen sind (v.l.): Alf Henryk Wulf, Präsident des VDE, Ansgar Hinz, Vorstandsvorsitzender (CEO) des VDE, Dr. Martin Hieber, VDE-Vorstandsmitglied für Technik und Netzwerke und Stephanie C. Heine, DO7PR vom DARC e.V.



Im gegenseitigen Austausch wurden Kontaktdaten übergeben und weitere Gespräche zur Vertiefung der Kooperationen vereinbart.



Der DARC sieht in der Zusammenarbeit mit dem VDE ein großes Potenzial, das Thema Amateurfunk als modernen, technisch anspruchsvollen und pädagogisch wertvollen Bestandteil der außerschulischen MINT-Bildung weiter zu positionieren.