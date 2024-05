Vorträge für die Weinheimer UKW-Tagung gesucht

Auch Grundlagenwissen und rechtliche Themen, sofern sie für den Funkamateur relevant sind, werden behandelt. Ein wachsender Interessen-Schwerpunkt sind Themen aus dem Bereich Mikrocontroller, Computer-Anwendungen im Amateurfunk, SDR, Hamnet und Digitale Verfahren. Für ein Referat sind in der Regel zwischen 30 und 40 Minuten plus 10 Minuten Diskussion vorgesehen. In den drei Hörsälen stehen Tafel, PC und Beamer zur Verfügung. Zur Tagung wird ein gedrucktes Skriptum (traditioneller Tagungsband) erstellt, wofür die Tagungsleitung das Vortragsskript bis spätestens 12. August benötigt. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen oder mit der Anmeldung für ein Referat per E-Mail an referate(at)ukw-tagung.org oder an den Tagungsleiter: Günter Fred Mandel, DL4ZAO, dl4zao(at)darc.de. Die Tagungsleitung freut sich auf Ihren Beitrag.



Die Weinheimer UKW-Tagung versteht sich in ihrer Tradition als Treffpunkt für alle, die sich für Funktechnik und Elektronik interessieren; sie findet jährlich seit 1956 statt und wird von engagierten Funkamateuren des Funkamateurclubs Weinheim, unterstützt vom Ortsverband Weinheim (A20), gemeinnützig auf ehrenamtlicher Basis ausgerichtet. Amateure aus ganz Europa referieren auf diesem Forum über ihre Erfahrungen, informieren über innovative Entwicklungen und teilen ihr Know-How. Im Gegensatz zu vornehmlich kommerziellen Messen liegt der Schwerpunkt der UKW-Tagung auf dem technisch-experimentellen Charakter des Amateurfunks. Auf die Hervorhebung des Tagungscharakters wird bewusst Wert gelegt. Auch in diesem Jahr soll ein vielseitiges Vortragsprogramm zusammengestellt werden, daher der Aufruf, sich mit einem Referat zu beteiligen.