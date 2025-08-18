Vortragsreihe zum 75-jährigen DARC-Jubiläum Teil 1: Fokus auf Antennenmessung

Baunatal – Im Rahmen der Jubiläumsfeier „75 Jahre Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC)“ in der Stadthalle Baunatal wird am 30. August eine Reihe von Fachvorträgen geboten, die wir in den verbleibenden Tagen bis zur Veranstaltung im Detail vorstellen möchten.

Ein Highlight ist der Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Michael Hartje, DK5HH, um 10:00 Uhr im Raum Alpha (Raum 119). Unter dem Titel „Ist der Antennenvergleich auf 0,1 dB auf Kurzwelle möglich?“ gibt OM Hartje Einblicke in die Praxis der Antennenmessung. Er erklärt, wie Funkamateure und Technikinteressierte mit einfachen Hilfsmitteln ihre Antennen präzise vergleichen können, um die eigene Funkstation zu optimieren.



Prof. Hartje ist Mitbegründer der Software Defined Radio Akademie (SDRA) und verbindet in seinen Vorträgen seine berufliche Expertise als Hochschullehrer im Fachbereich Elektrotechnik und Informatik mit seinem Amateurfunkhobby. An diesem Tag hält er zudem weitere Vorträge über Mantelwellen und gibt einen Überblick über die Software Defined Radio Academy.