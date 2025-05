Zeppelinflug bei der HAM RADIO 2025 – DLØZZF/AM QRV

Auch in diesem Jahr wird es – bei gutem Wetter – wieder möglich sein, während der HAM RADIO in Friedrichshafen ein QSO mit der Amateurfunkstation an Bord des Zeppelin NT zu führen. Am Samstag, dem 28. Juni, um 9.25 Uhr wird Hans Schwarz, DK5JI, in FM während eines 30-Minuten-Flugs über Friedrichshafen unter dem Rufzeichen DLØZZF/AM QRV sein. Die Frequenz ist 145,550 MHz. (Tnx Info DK5JI, Foto: AuHaidhausen, CC BY-SA 4.0, Wikipedia)