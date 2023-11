Zur FOSDEM 2024 Vorträge zu Software und Hardware für den Amateurfunk einreichen

Der Begriff Open Source beinhaltet sowohl Open Source Software (auch bekannt unter der Abkürzung „FOSS“, für Free and Open Source Software), Open Source Hardware („OSHW“), als auch freie Daten und freies Wissen (zum Beispiel die überall bekannte Website Wikipedia). Das FOSDEM wird insgesamt durch Freiwillige veranstaltet und ist für Besucher*innen kostenfrei. Die letzten Jahre hat die Konferenz jedes Jahr etwa 6000 Besucher*innen angezogen.



Was hat das mit unserem Hobby zu tun? Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Themen wird die Konferenz in etwa 40 verschiedene „Devrooms“ (also „Räume für Entwickler*innen“) unterteilt. Jeder Devroom umfasst eine Anzahl Präsentationen und Demonstrationen zu einem Aspekt von Open Source und wird durch ein eigenes Team aus Freiwilligen organisiert. Frühere Ausgaben des FOSDEM enthielten bereits einen Devroom zu SDR (Software Defined Radio), neu in 2024 wird jedoch sein, dass dieser Devroom nun zu „Software Defined Radio and Amateur Radio“ erweitert wurde. Mit anderen Worten: Zum ersten Mal wird das FOSDEM einen Platz für alle Projekte zu Open Source rund um das Hobby Amateurfunk bieten.



Wenn du also Softwareentwickler*in oder Hardware-Designer*in eines Amateurfunkprojekts bist, ist dies eine einzigartige Gelegenheit, dein Projekt nicht nur anderen Funkamateur*innen, sondern auch anderen Entwickler*innen zu zeigen! Da FOSDEM eine Konferenz von Entwickler*innen für Entwickler*innen ist, bietet diese die Möglichkeit, dein Projekt mit Hilfe anderer Funkamateur*innen und Entwickler*innen aus ganz Europa voranzutreiben und zu erweitern.



Gab es nicht schon etwas zu Amateurfunk bei dem FOSDEM vergangener Jahre? Tatsächlich waren bereits in den vergangenen Jahren Funkamateur*innen auf dem FOSDEM mit einem Info-Stand zum Hobby Amateurfunk vertreten, um am Wochenende mehr als 6.000 Besucher*innen unser Hobby vorzustellen. 2024 wird das erste Jahr, in dem auch das Hobby Amateurfunk Teil eines Devrooms sein wird.



Wie funktioniert so ein Devroom? Der erste Schritt der Organisation von Devrooms ist der Call for Presentations (kurz CfP). Das ist – wie der Name schon sagt – der Aufruf der Organisator*innen eines Devrooms an alle, die im Devroom eine Präsentation oder Demonstration abhalten möchten. Den Link zum CfP findest du unter diesem Artikel.



Wenn du eine Idee zu einer Präsentation, Demonstration oder Aktivität hast, besteht der zweite Schritt darin, einen Vorschlag zu dieser zu unterbreiten. Befolge dazu die im CfP beschriebene Vorgehensweise. Du hast bis zum 1. Dezember Zeit, deinen Vorschlag einzureichen. Danach, um den 15. Dezember, publiziert die Orga der Devrooms eine Liste der ausgewählten Präsentationen. Das passiert auf Basis der Anzahl und des Inhaltes der Vorschläge, sowie der von der FOSDEM-Orga auferlegten zeitlichen Einschränkungen.



Aber mein Projekt ist so klein und unbedeutend. Obwohl auf dem FOSDEM viele große und komplexe Projekte diskutiert werden, ist es nicht so, dass auf der Konferenz nur für diese Art an Projekten Platz ist. Auch die Welt von Open Source besteht aus vielen kleinen Projekten mit jeweils einer spezifischen kleinen Anwendung in ihrer Nische. Diese wollen wir auch auf der FOSDEM präsentieren. Auch wenn du also nur ein kleines Projekt hast, das du in 10 oder 15 Minuten besprechen und demonstrieren kannst, reich unbedingt deinen Vorschlag ein! Auch das gehört zur Welt von Open Source.



Ich bin interessiert. Wie mache ich mit? Den CfP findest du hier: https://www.gnuradio.org/news/2023-11-08-FOSDEM24-CfP/. Der CfP enthält auch das Verfahren zur Einreichung deines Vorschlags. Wenn du dich an der Planung des Devrooms SDR and Amateur Radio beteiligen möchtest, kannst du das in diesem Matrix-Raum tun: https://matrix.to/#/#sdr-and-ham-radio-fosdem24:gnuradio.org. Wenn du noch keinen Matrix-Account hast, dann kannst du als Mitglied im DARC unter https://chat.darc.de vorbei schauen. Hilfe und eine Anleitung findest du unter https://hilfe.chat.darc.de/.



Übersetzung im Auftrag des belgischen Amateurfunkverbands UBA, sowie geringfügige Anpassungen (Matrix-Server des DARC statt der UBA) durch Joshua Hoffmann, DC7IA.