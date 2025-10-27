DL4HR Harald Rode wird neuer Co-Referent für Weiterbildung im AJW-Referat

Nach dem viel zu frühen Tod von Manfred Widmer, DL2GWA, der nach schwerer Krankheit verstorben ist, hinterließ er eine große Lücke im AJW-Referat. Mit Harald Rode (DL4HR) konnte nun ein würdiger Nachfolger gewonnen werden, der die erfolgreiche Arbeit im Sinne von Manfred fortführen wird. Harald engagiert sich seit vielen Jahren in der Aktivierung von Ortsverbänden – sowohl in seinem eigenen OV O49 als auch durch die Mitbetreuung der Funktionsträgerseminare 2.0 in Baunatal. Sein Leitmotiv: "Weiterbildung ist der Schlüssel zur Aktivierung der Ortsverbände." Darüber hinaus hat Harald als Teamleiter maßgeblich an der Erstellung des neuen Fragenkatalogs mitgewirkt. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit wird die Wiederbelebung und Weiterführung der Reihe „Dienstags-Technik-Treff“ sein. Wer Lust hat, einen Vortrag zu halten oder ein Thema beizusteuern, ist herzlich eingeladen, sich zu melden: ajw(at)darc.de. Wir freuen uns auf frische Impulse, spannende Inhalte und viele Teilnehmende!