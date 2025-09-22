ZCZC 220430UT SEP25 QAM SFI176 SN157 eSFI154 eSSN122 KBORN A6 K(3H)3 SWS343 BZ7 BT9 HPI21 DST17 KP4CAST(24H) 44434333 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
ZCZC 220430UT SEP25 QAM SFI176 SN157 eSFI154 eSSN122 KBORN A6 K(3H)3 SWS343 BZ7 BT9 HPI21 DST17 KP4CAST(24H) 44434333 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN