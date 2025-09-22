Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - aktiv bis stürmisch

      In Kürze wird ein schneller Wind aus einem koronalen Loch erwartet, der zu Geschwindigkeiten von etwa 600 km/s und einer aktiven bis stürmischen Geoaktivität führen wird. Die Sonnenaktivität ist gering, in den letzten 24 Stunden wurden nur C-Flares beobachtet. Dennoch besteht auch weiterhin die Möglichkeit von M-Flares (M 40% X 05% Proton 05%).

      ZCZC 220430UT SEP25 QAM SFI176 SN157 eSFI154 eSSN122 KBORN A6 K(3H)3 SWS343 BZ7 BT9 HPI21 DST17 KP4CAST(24H) 44434333 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X