Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - aktive bis stürmische Phasen

      Es wird für heute überwiegend eine ruhige bis angeregte geomagnetische Aktivität erwartet, aktive bis stürmische Phasen sind aufgrund von CME-Effekten jedoch möglich. Morgen ist im späten Tagesverlauf mit dem Eintreffen des CME von der X1.8-Eruption am Sonntagmorgen zu rechnen. Danach war die Sonne nur mäßig aktiv, jedoch besteht die Möglichkeit, dass AR4274 weitere stärkere Flares produziert (M 70% X 25% Proton 25%).

      ZCZC 100545UT NOV25 QAM SFI176 SN126 eSFI120 eSSN77 KBORN A7 K(3H)2 SWS553 BZ5 BT6 HPI13 DST-20 KP4CAST(3D) MAX 4/5 5/6 5/6 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X