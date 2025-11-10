ZCZC 100545UT NOV25 QAM SFI176 SN126 eSFI120 eSSN77 KBORN A7 K(3H)2 SWS553 BZ5 BT6 HPI13 DST-20 KP4CAST(3D) MAX 4/5 5/6 5/6 MUF3000 MAX28+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - aktive bis stürmische Phasen
