      FunkWX - aktive Intervalle möglich

      Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist noch immer leicht angehoben. Während die geomagnetische Aktivität voraussichtlich überwiegend ruhig bis angeregt sein wird, sind bei einem längeren Zeitraum mit negativem Bz-Wert aktive Intervalle möglich. Die Sonnenaktivität wird voraussichtlich überwiegend schwach ausfallen, mit nur einer geringen Wahrscheinlichkeit für vereinzelte M-Flares (M 25% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 110600UT SEP25 QAM SFI119 SN94 eSFI112 eSSN66 KBORN A17 K(3H)4 SWS466 BZ-3 BT8 HPI51 DST-17 KP4CAST(24H) 33322223 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

