ZCZC 110600UT SEP25 QAM SFI119 SN94 eSFI112 eSSN66 KBORN A17 K(3H)4 SWS466 BZ-3 BT8 HPI51 DST-17 KP4CAST(24H) 33322223 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - aktive Intervalle möglich
