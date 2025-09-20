Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX am Wochenende

      Die geomagnetische Aktivität wird weitgehend ruhig bleiben (Kp 0-2), am späten Sonntagabend ist mit schnellen Winden aus einem koronalen Loch und vereinzelten aktiven bis stürmischen Intervallen (Kp 4-5) zu rechnen. Die Sonnenaktivität ist gering bis mäßig (M1.5-Flare 19/2141 UTC), es werden keine Veränderungen erwartet (M 35% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 200445UT SEP25 QAM SFI160 SN158 eSFI140 eSSN103 KBORN A2 K(3H)1 SWS361 BZ0 BT3 HPI24 DST8 KP4CAST(24H) 12112112 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X