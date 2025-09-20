ZCZC 200445UT SEP25 QAM SFI160 SN158 eSFI140 eSSN103 KBORN A2 K(3H)1 SWS361 BZ0 BT3 HPI24 DST8 KP4CAST(24H) 12112112 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende
