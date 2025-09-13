FunkWX am Wochenende - aktiv bis stürmisch

Die geomagnetische Aktivität wird zunächst überwiegend ruhig sein. Sonntag ist unter dem Einfluss eines koronalen Lochs mit einem Anstieg auf aktiv bis stürmisch (G1) zu rechnen. In Bezug auf die Sonnenaktivität ist das Auftreten von M-Flares eher unwahrscheinlich (M 20% X 01% Proton 01%). In ungestörten Phasen mäßige bis gute Ausbreitungsbedingungen.