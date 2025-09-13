Aktuelles-Details

      FunkWX am Wochenende - aktiv bis stürmisch

      Die geomagnetische Aktivität wird zunächst überwiegend ruhig sein. Sonntag ist unter dem Einfluss eines koronalen Lochs mit einem Anstieg auf aktiv bis stürmisch (G1) zu rechnen. In Bezug auf die Sonnenaktivität ist das Auftreten von M-Flares eher unwahrscheinlich (M 20% X 01% Proton 01%). In ungestörten Phasen mäßige bis gute Ausbreitungsbedingungen.

      ZCZC 130515UT SEP25 QAM SFI114 SN67 eSFI117 eSSN73 KBORN A9 K(3H)2 SWS356 BZ-4 BT8 HPI35 DST-11 KP4CAST(24H) 12123334 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

