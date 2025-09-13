ZCZC 130515UT SEP25 QAM SFI114 SN67 eSFI117 eSSN73 KBORN A9 K(3H)2 SWS356 BZ-4 BT8 HPI35 DST-11 KP4CAST(24H) 12123334 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX am Wochenende - aktiv bis stürmisch
ZCZC 130515UT SEP25 QAM SFI114 SN67 eSFI117 eSSN73 KBORN A9 K(3H)2 SWS356 BZ-4 BT8 HPI35 DST-11 KP4CAST(24H) 12123334 ↗️ MUF3000 MAX24+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN