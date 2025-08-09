ZCZC 090630UT AUG25 QAM SFI148 SN177 eSFI136 eSSN98 KBORN A41 K(3H)4 SWS499 BZ-3 BT14 HPI90 DST-70 KP4CAST(24H) 54544334 ⚠️ MUF3000 MAX14+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX am Wochenende - akuter Magnetsturm klingt langsam aus
ZCZC 090630UT AUG25 QAM SFI148 SN177 eSFI136 eSSN98 KBORN A41 K(3H)4 SWS499 BZ-3 BT14 HPI90 DST-70 KP4CAST(24H) 54544334 ⚠️ MUF3000 MAX14+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN