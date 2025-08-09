Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX am Wochenende - akuter Magnetsturm klingt langsam aus

      Die Schockwelle eines CME hat die Erde erreicht. Zusammen mit schnellem Wind aus CH69/+ hat dieser Streifschuss bislang lediglich kleinere G1-Magnetstürme hervorrufen. Diese werden über das Wochenende langsam ausklingen, Sonntag ist allenfalls eine angeregte bis lebhafte Magnetik (Kp 3-4) wahrscheinlich. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig. Dies wird weiter anhalten (M 60% X 10% Proton 10%). Die DX-Bedingungen werden sich also insgesamt über das Wochenende erholen.

      ZCZC 090630UT AUG25 QAM SFI148 SN177 eSFI136 eSSN98 KBORN A41 K(3H)4 SWS499 BZ-3 BT14 HPI90 DST-70 KP4CAST(24H) 54544334 ⚠️ MUF3000 MAX14+(D) MIN6(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X