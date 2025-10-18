FunkWX am Wochenende - CIR und M-Flares

Die geomagnetische Vorhersage: Zunächst angeregte bis lebhafte Aktivität (Kp 3-4) aufgrund von CME-Einflüssen. Später führt eine CIR (Co-rotating Interaction Region = Zone aus komprimiertem Sonnenwindplasma und Magnetfeldern, die entsteht, wenn ein schneller Sonnenwindstrom aus einem koronalen Loch einen langsameren überholt) in der Nacht von Samstag auf Sonntag möglicherweise zu vereinzelten, stürmischen Intervallen, zum Wochenstart gefolgt von schnellem Sonnenwind aus einem koronalen Loch (Kp 4-5). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit fünf M-Flares mäßig.