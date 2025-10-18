Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX am Wochenende - CIR und M-Flares

      Die geomagnetische Vorhersage: Zunächst angeregte bis lebhafte Aktivität (Kp 3-4) aufgrund von CME-Einflüssen. Später führt eine CIR (Co-rotating Interaction Region = Zone aus komprimiertem Sonnenwindplasma und Magnetfeldern, die entsteht, wenn ein schneller Sonnenwindstrom aus einem koronalen Loch einen langsameren überholt) in der Nacht von Samstag auf Sonntag möglicherweise zu vereinzelten, stürmischen Intervallen, zum Wochenstart gefolgt von schnellem Sonnenwind aus einem koronalen Loch (Kp 4-5). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit fünf M-Flares mäßig.

      Es wird eine anhaltend mäßige Aktivität mit weiteren Flares erwartet (M 60% X 15% Proton 10%). Da Bz negative Werte aufweist, ist in der Summe mit einer teils gestörten Funkwellenausbreitung insbesondere auf den Polstrecken zu rechnen.

      ZCZC 180630UT OCT25 QAM SFI164 SN120 eSFI148 eSSN114 KBORN A9 K(3H)4 SWS394 BZ-10 BT19 HPI57 DST-1 KP4CAST(3D) MAX 4 4 4 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF)

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X