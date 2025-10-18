Es wird eine anhaltend mäßige Aktivität mit weiteren Flares erwartet (M 60% X 15% Proton 10%). Da Bz negative Werte aufweist, ist in der Summe mit einer teils gestörten Funkwellenausbreitung insbesondere auf den Polstrecken zu rechnen.
ZCZC 180630UT OCT25 QAM SFI164 SN120 eSFI148 eSSN114 KBORN A9 K(3H)4 SWS394 BZ-10 BT19 HPI57 DST-1 KP4CAST(3D) MAX 4 4 4 MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX am Wochenende - CIR und M-Flares
Es wird eine anhaltend mäßige Aktivität mit weiteren Flares erwartet (M 60% X 15% Proton 10%). Da Bz negative Werte aufweist, ist in der Summe mit einer teils gestörten Funkwellenausbreitung insbesondere auf den Polstrecken zu rechnen.