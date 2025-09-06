Aktuelles-Details

      FunkWX am Wochenende - CME-bedingter Magnetsturm / untere Bänder gestört

      Mit Ankunft schneller koronaler Sonnenwinde wird zunächst eine angeregte bis lebhafte geomagnetische Aktivität erwartet, die auf einen G1/G2-Magnetsturm (Kp 5/6) ansteigt, bei CME-Ankunft mit der Möglichkeit noch kräftigerer Sturmintervalle über's Wochenende. Neben einer abgesenkten MUF werden vor allem dadurch die unteren Bänder gestört sein.

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, mit der Aussicht auf eine geringe bis mäßige Aktivität (M 55% X 10% Proton 10%) für die kommenden Tage. 

      ZCZC 060800UT SEP25 QAM SFI149 SN128 eSFI126 eSSN85 KBORN A9 K(3H)4 SWS575 BZ2 BT11 HPI27 DST-32 KP4CAST(24H) 35644566 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

