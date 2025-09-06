FunkWX am Wochenende - CME-bedingter Magnetsturm / untere Bänder gestört

Mit Ankunft schneller koronaler Sonnenwinde wird zunächst eine angeregte bis lebhafte geomagnetische Aktivität erwartet, die auf einen G1/G2-Magnetsturm (Kp 5/6) ansteigt, bei CME-Ankunft mit der Möglichkeit noch kräftigerer Sturmintervalle über's Wochenende. Neben einer abgesenkten MUF werden vor allem dadurch die unteren Bänder gestört sein.