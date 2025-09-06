Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, mit der Aussicht auf eine geringe bis mäßige Aktivität (M 55% X 10% Proton 10%) für die kommenden Tage.
ZCZC 060800UT SEP25 QAM SFI149 SN128 eSFI126 eSSN85 KBORN A9 K(3H)4 SWS575 BZ2 BT11 HPI27 DST-32 KP4CAST(24H) 35644566 ⚠️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende - CME-bedingter Magnetsturm / untere Bänder gestört
