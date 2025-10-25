Aktuelles-Details

      FunkWX am Wochenende - Flare-Risiko gering, jedoch neue Regionen erwartet

      Die Sonnenwinde haben leicht angezogen. Zunächst sind noch aktive Intervalle möglich, allgemein wird eine ruhige bis angeregte geomagnetische Aktivität erwartet (Kp 2-3), da der schnelle Wind weiter abnimmt. Die Sonnenaktivität ist gering, es besteht weiterhin nur eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine vereinzelte M-Flares (M 10% X 01% Proton 01%). Das wird sich jedoch sehr bald ändern, da in den nächsten Tagen neue Regionen über dem östlichen Sonnenhorizont auf der derzeit ruhigen Seite der Sonne erscheinen werden.

      ZCZC 250630UT OCT25 QAM SFI134 SN99 eSFI143 eSSN108 KBORN A11 K(3H)3 SWS476 BZ-3 BT5 HPI34 DST-9 KP4CAST(3D) MAX 2-3 2-3 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

