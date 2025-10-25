ZCZC 250630UT OCT25 QAM SFI134 SN99 eSFI143 eSSN108 KBORN A11 K(3H)3 SWS476 BZ-3 BT5 HPI34 DST-9 KP4CAST(3D) MAX 2-3 2-3 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende - Flare-Risiko gering, jedoch neue Regionen erwartet
