ZCZC 230630UT AUG25 QAM SFI136 SN51 eSFI108 eSSN61 KBORN A12 K(3H)2 SWS488 BZ2 BT3 HPI15 DST8 KP4CAST(24H) 22322333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX am Wochenende - gd DX
ZCZC 230630UT AUG25 QAM SFI136 SN51 eSFI108 eSSN61 KBORN A12 K(3H)2 SWS488 BZ2 BT3 HPI15 DST8 KP4CAST(24H) 22322333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN