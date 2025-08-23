Aktuelles-Details

      FunkWX am Wochenende - gd DX

      Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich überwiegend ruhig bis angeregt sein, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit aktiver Intervalle aufgrund eines möglichen CME-Einflusses. Die Sonnenaktivität ist gering bis moderat (M 15% X 01% Proton 01%). Endlich mal wieder ein DX-Wochenende.

      ZCZC 230630UT AUG25 QAM SFI136 SN51 eSFI108 eSSN61 KBORN A12 K(3H)2 SWS488 BZ2 BT3 HPI15 DST8 KP4CAST(24H) 22322333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

