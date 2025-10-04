ZCZC 040515UT OCT25 QAM SFI170 SN150 eSFI114 eSSN68 KBORN A25 K(3H)3 SWS607 BZ-2 BT6 HPI49 DST-49 KP4CAST(24H) 33333444 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende - im Aufwärtstrend
