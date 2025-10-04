Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX am Wochenende - im Aufwärtstrend

      Die schnellen Sonnenwinde liegen derzeit bei rund 600 km/s und werden nur langsam an Tempo abnehmen. Daher müssen wir mit einer meist angeregten bis lebhaften Geomagnetik rechnen. Was den unteren Bändern weiterhin zusetzt. Die Sonnenaktivität ist mäßig (M1.5 03/0523 UTC aus AR4236), weitere vereinzelte M-Flares sind wahrscheinlich (M 55% X 10% Proton 05%). Aufgrund des ansteigenden solaren Fluxes sind die Bedingungen auf den oberen Bändern moderat bis gut.

      ZCZC 040515UT OCT25 QAM SFI170 SN150 eSFI114 eSSN68 KBORN A25 K(3H)3 SWS607 BZ-2 BT6 HPI49 DST-49 KP4CAST(24H) 33333444 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X