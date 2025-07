FunkWX am Wochenende - niedrige MUFs

Infolge der anhaltenden geringen Sonnenaktivität lagen gestern die maximal nutzbaren Frequenzen (MUF) auf einer 3.000 km langen Strecke tagsüber nur knapp oberhalb 18 MHz und fielen am heutigen Morgen auf 10,66 MHz - gemessen an der Ionosonde Dourbes in Belgien (DB049). Was für diese Jahreszeit eher ungewöhnlich ist, eigentlich sollte 20 Meter durchgängig geöffnet sein.



ZCZC 050400UT JUL25 QAM SFI119 SN87 eSFI110 eSSN63 KBORN A12 K(3H)3 SWS383 BZ0 BT11 HPI35 DST-15 KP4CAST(24H) 32233233 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN



Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).