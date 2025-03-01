ZCZC 010545UT MAR25 QAM SFI155 SN104 eSFI149 eSSN116 KIEL A31 K(3H)2 SWS690 BZ-1 BT5 HPI29 DST-27 KP4CAST(24H) 44333444 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam
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FunkWX am Wochenende - schnelle Sonnenwinde, kleinere geomagnetische Stürme
ZCZC 010545UT MAR25 QAM SFI155 SN104 eSFI149 eSSN116 KIEL A31 K(3H)2 SWS690 BZ-1 BT5 HPI29 DST-27 KP4CAST(24H) 44333444 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN5(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).