      FunkWX am Wochenende - schneller Sonnenwind erwartet

      Ein neues koronales Loch bewegt sich nun langsam auf eine erdgerichtete Position. Dessen schneller Sonnenwindstrom wird die Erde im Verlauf des Sonntags erreichen. Für Sonntag/Montag werden aktive geomagnetische Bedingungen (Kp4) vorhergesagt. Auch besteht die Möglichkeit eines kleineren geomagnetischen Sturms (G1). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es wurden nur C-Flares beobachtet. Laut Prognose wird sich das vorläufig nicht ändern (M 30% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 160400UT AUG25 QAM SFI123 SN168 eSFI126 eSSN84 KBORN A5 K(3H)2 SWS366 BZ2 BT5 HPI14 DST0 KP4CAST(24H) 11111211 ↗️ MUF3000 MAX21+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

