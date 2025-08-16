ZCZC 160400UT AUG25 QAM SFI123 SN168 eSFI126 eSSN84 KBORN A5 K(3H)2 SWS366 BZ2 BT5 HPI14 DST0 KP4CAST(24H) 11111211 ↗️ MUF3000 MAX21+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende - schneller Sonnenwind erwartet
