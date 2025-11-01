ZCZC 010500UT NOV01 QAM SFI125 SN34 eSFI116 eSSN71 KBORN A28 K(3H)2 SWS549 BZ-3 BT6 HPI45 DST-33 KP4CAST(3D) MAX 3-4 3-4 3-4 MUF3000 MAX28+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende - teils recht aktive Geomagnetik
