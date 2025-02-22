ZCZC 220545UT FEB25 QAM SFI197 SN138 eSFI152 eSSN120 KIEL A5 K(3H)3 SWS324 BZ4 BT6 HPI14 DST-12 KP4CAST(24H) 10001122 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Helmholtz Centre for Geosciences Potsdam
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FunkWX am Wochenende - überwiegend ruhig, CME-Vorbeiflug
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