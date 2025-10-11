ZCZC 110545UT OCT25 QAM SFI121 SN81 eSFI134 eSSN95 KBORN A11 K(3H)2 SWS396 BZ-7 BT8 HPI47 DST5 KP4CAST(24H) 23344455 ↗️ MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX am Wochenende - wechselhaft bis stürmisch
