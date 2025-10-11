Aktuelles-Details

      FunkWX am Wochenende - wechselhaft bis stürmisch

      Die geomagnetische Aktivität wird zunächst ruhig sein, mit vereinzelten unruhigen Abschnitten (Kp 2-3), dann zunehmen und unruhig bis aktiv werden (Kp 3-4), mit möglichen G1/kleinen Stürmen (Kp 5). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, mit gelegentlichen schwachen C-Flares. Wenig Änderungen in Aussicht (M 15% X 01% Proton 01%). Sonntag wird die Ausbreitung unter dem Einfluss schneller Sonnenwinde aus einem koronalen Loch gestört sein.

      ZCZC 110545UT OCT25 QAM SFI121 SN81 eSFI134 eSSN95 KBORN A11 K(3H)2 SWS396 BZ-7 BT8 HPI47 DST5 KP4CAST(24H) 23344455 ↗️ MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF)

