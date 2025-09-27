Aktuelles-Details

      FunkWX am Wochenende - zunehmende Unruhe

      Es wird eine zunächst überwiegend ruhige Geomagnetik erwartet. Tendenziell wird die Aktivität aber über das Wochenende aufgrund koronaler Löcher und der Ankunft eines CMEs zunehmen. Die Sonnenaktivität ist moderat (M1.7-Flare 26/2001 UTC), derzeit ist keine Veränderung in Sicht (M 30% X 05% Proton 01%). Bei ungestörter Lage werden die MUF-Werte weiterhin im Tagesverlauf >30 MHz erreichen.

      ZCZC 270530UT SEP25 QAM SFI165 SN137 eSFI162 eSSN132 KBORN A6 K(3H)1 SWS381 BZ4 BT4 HPI17 DST11 KP4CAST(24H) 11111234 ↗️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

