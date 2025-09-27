ZCZC 270530UT SEP25 QAM SFI165 SN137 eSFI162 eSSN132 KBORN A6 K(3H)1 SWS381 BZ4 BT4 HPI17 DST11 KP4CAST(24H) 11111234 ↗️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX am Wochenende - zunehmende Unruhe
ZCZC 270530UT SEP25 QAM SFI165 SN137 eSFI162 eSSN132 KBORN A6 K(3H)1 SWS381 BZ4 BT4 HPI17 DST11 KP4CAST(24H) 11111234 ↗️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN