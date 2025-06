FunkWX am Wochenende

Die Kombination aus schnellem Sonnenwind (HSS) aus dem koronalen Loch CH57/+ und anhaltendem CME-Einfluss sorgt weiterhin für eine aktive bis stürmische (G1) Geomagnetik. In den vergangenen 24 Stunden war die Sonnenaktivität mäßig (M1.2-Flare 13/2110UT). Die Vorhersage: Weiterhin geringe bis mäßige Sonnenaktivität (M 40 %, X 05 %, Proton 05 %) bei am Samstag aktiver bis stürmischer (Kp 4-5), am Sonntag angeregter bis aktiver (Kp 3-4) Geomagnetik; abgeschwächte DX-Bedingungen.