      FunkWX - angehobene Bedingungen bis ins Wochenende hinein

      Es wird eine überwiegend ruhige Geomagnetik erwartet, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unruhige Abschnitte. Die Sonnenaktivität ist gering, es besteht weiterhin die Möglichkeit vereinzelter Sonneneruptionen (M-Flares), höchstwahrscheinlich aus AR4217 oder AR4226 (M 30% X 05% Proton 01%). Mit MUF-Werten oberhalb von 30 MHz haben wir fortgesetzt angehobene Bedingungen. Die haben wir bis in Wochenende hinein, dann muss zunehmend mit einer Verschlechterung aufgrund koronaler Löcher und CME-Effekten gerechnet werden.

      ZCZC 260400UT SEP25 QAM SFI170 SN149 eSFI156 eSSN125 KBORN A8 K(3H)2 SWS428 BZ-1 BT4 HPI22 DST-10 KP4CAST(24H) 21111221 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

