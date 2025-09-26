ZCZC 260400UT SEP25 QAM SFI170 SN149 eSFI156 eSSN125 KBORN A8 K(3H)2 SWS428 BZ-1 BT4 HPI22 DST-10 KP4CAST(24H) 21111221 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - angehobene Bedingungen bis ins Wochenende hinein
ZCZC 260400UT SEP25 QAM SFI170 SN149 eSFI156 eSSN125 KBORN A8 K(3H)2 SWS428 BZ-1 BT4 HPI22 DST-10 KP4CAST(24H) 21111221 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN13(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN