FunkWX - angehobene Bedingungen bis ins Wochenende hinein

Es wird eine überwiegend ruhige Geomagnetik erwartet, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für unruhige Abschnitte. Die Sonnenaktivität ist gering, es besteht weiterhin die Möglichkeit vereinzelter Sonneneruptionen (M-Flares), höchstwahrscheinlich aus AR4217 oder AR4226 (M 30% X 05% Proton 01%). Mit MUF-Werten oberhalb von 30 MHz haben wir fortgesetzt angehobene Bedingungen. Die haben wir bis in Wochenende hinein, dann muss zunehmend mit einer Verschlechterung aufgrund koronaler Löcher und CME-Effekten gerechnet werden.