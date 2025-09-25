Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - angehobene Bedingungen

      Es werden überwiegend ruhige geomagnetische Bedingungen erwartet, mit vereinzelten unruhigen Abschnitten. Die Sonnenaktivität ist moderat, weitere vereinzelte M-Flares sind wahrscheinlich (M 35% X 01% Proton 01%). Mit MUF-Werten oberhalb von 30 MHz haben wir angehobene Bedingungen.

      ZCZC 250500UT SEP25 QAM SFI184 SN155 eSFI153 eSSN121 KBORN A8 K(3H)2 SWS447 BZ2 BT4 HPI14 DST-1 KP4CAST(24H) 22122221 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X