ZCZC 250500UT SEP25 QAM SFI184 SN155 eSFI153 eSSN121 KBORN A8 K(3H)2 SWS447 BZ2 BT4 HPI14 DST-1 KP4CAST(24H) 22122221 ➡️ MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - angehobene Bedingungen
