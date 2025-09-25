FunkWX - angehobene Bedingungen

Es werden überwiegend ruhige geomagnetische Bedingungen erwartet, mit vereinzelten unruhigen Abschnitten. Die Sonnenaktivität ist moderat, weitere vereinzelte M-Flares sind wahrscheinlich (M 35% X 01% Proton 01%). Mit MUF-Werten oberhalb von 30 MHz haben wir angehobene Bedingungen.