ZCZC 060400UT OCT25 QAM SFI148 SN127 eSFI106 eSSN57 KBORN A9 K(3H)1 SWS390 BZ3 BT6 HPI15 DST-17 KP4CAST(24H) 22345433 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - CME-Ankunft schon heute möglich
