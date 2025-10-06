Aktuelles-Details

      FunkWX - CME-Ankunft schon heute möglich

      Zwei CMEs wurden am 3. und 4. Oktober beobachtet, wie sie die Sonne verließen. CME #1 könnte schon heute bei uns eintreffen, #2 möglicherweise morgen. Diese Prognose ist jedoch noch recht ungenau. Die Sonnenwindgeschwindigkeiten sind noch immer leicht erhöht, werden aber weiter abnehmen. Die geomagnetische Aktivität ist bis zur Ankunft eines CME ruhig bis angeregt, später sind Sturmintervalle möglich. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering. Vereinzelte M-Flares sind weiterhin wahrscheinlich (M 45% X 10% Proton 10%).

      ZCZC 060400UT OCT25 QAM SFI148 SN127 eSFI106 eSSN57 KBORN A9 K(3H)1 SWS390 BZ3 BT6 HPI15 DST-17 KP4CAST(24H) 22345433 ⚠️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

