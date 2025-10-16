Aktuelles-Details

      FunkWX - CME erwartet

      Im Laufe des Tages wird die geomagnetischen Aktivität von ruhig auf lebhaft ansteigen (Kp 1 => 4), bei Ankunft des erwarteten CMEs sind auch kleine stürmische Intervalle möglich (Kp 5-6). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit fünf M-Flares mäßig, das größte ein M3.8 (15/0710 UTC). Mit weiteren M-Flares und der Möglichkeit eines vereinzelten X-Flares ist zu rechnen (M 60% X 15% Proton 10%).

      ZCZC 160445UT OCT25 QAM SFI162 SN106 eSFI126 eSSN85 KBORN A10 K(3H)1 SWS443 BZ-1 BT2 HPI12 DST4 KP4CAST(3D) MAX 5-6 4-5 3 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

