ZCZC 160445UT OCT25 QAM SFI162 SN106 eSFI126 eSSN85 KBORN A10 K(3H)1 SWS443 BZ-1 BT2 HPI12 DST4 KP4CAST(3D) MAX 5-6 4-5 3 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
