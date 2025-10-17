ZCZC 170445UT OCT25 QAM SFI161 SN132 eSFI134 eSSN96 KBORN A10 K(3H)1 SWS389 BZ0 BT4 HPI15 DST12 KP4CAST(3D) MAX 4-5 4 4 MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - CME hat Erde verfehlt
