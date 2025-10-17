Aktuelles-Details

      Da gestern keine CMEs eingetroffen sind, hat die NOAA die heutige geomagnetische Sturmwarnung von G2 (mäßig) auf G1 (gering) herabgestuft. Dennoch: Mögliche weitere CMEs dürften in den nächsten Tagen zu einer Zunahme der geomagnetischen Aktivität führen, von zunächst ruhig bis angeregt (Kp 1-3) bis hin zu lebhaft bzw. einem kleinen Magnetsturm (Kp 4-5). Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mäßig (vier M-Flares). Es wird eine anhaltend mäßige Aktivität mit weiteren Flares prognostiziert (M 60% X 15% Proton 10%).

      ZCZC 170445UT OCT25 QAM SFI161 SN132 eSFI134 eSSN96 KBORN A10 K(3H)1 SWS389 BZ0 BT4 HPI15 DST12 KP4CAST(3D) MAX 4-5 4 4 MUF3000 MAX28+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

