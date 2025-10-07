Aktuelles-Details

      FunkWX - CME nun doch erst heute

      Die Meteorologen erwarten das Eintreffen der CMEs nun doch erst für heute Abend. Die Geomagnetik ist zunächst ruhig bis angeregt, später angeregt bis lebhaft (Kp 3-4) mit möglichen stürmischen Perioden. Die Sonnenaktivität bleibt gering mit der Möglichkeit einzelner M-Flares (M 40% X 10% Proton 10%).

      ZCZC 070515UT OCT25 QAM SFI133 SN136 eSFI129 eSSN89 KBORN A5 K(3H)2 SWS468 BZ-2 BT9 HPI35 DST-27 KP4CAST(24H) 22334345 ⚠️ MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

