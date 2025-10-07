ZCZC 070515UT OCT25 QAM SFI133 SN136 eSFI129 eSSN89 KBORN A5 K(3H)2 SWS468 BZ-2 BT9 HPI35 DST-27 KP4CAST(24H) 22334345 ⚠️ MUF3000 MAX28+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - CME nun doch erst heute
