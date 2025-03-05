ZCZC 050615UT MAR25 QAM SFI160 SN134 eSFI146 eSSN112 KIEL A15 K(3H)3 SWS448 BZ-4 BT7 HPI34 DST-33 KP4CAST(24H) 22111111 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: DK0WCY / DF5JL
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FunkWX - CME-"Streifschuss"
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