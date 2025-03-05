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      FunkWX - CME-"Streifschuss"

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden erneut gering. Acht aktive Regionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen befinden sich auf der sichtbaren Sonnenscheibe. Die Geschwindigkeit des Sonnenwindes ist weiterhin erhöht (~ 450 km/s), nimmt aber ab; und die Geomagnetik wird wieder langsam ruhiger, nachdem ein CME heute Nacht die Erde gestreift hatte. Die Vorhersage: langsam ansteigende Sonnenaktivität (M 40%, X 05%, Proton 01%) bei überwiegend ruhiger Geomagnetik.

      ZCZC 050615UT MAR25 QAM SFI160 SN134 eSFI146 eSSN112 KIEL A15 K(3H)3 SWS448 BZ-4 BT7 HPI34 DST-33 KP4CAST(24H) 22111111 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).

      Grafik: DK0WCY / DF5JL  

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