ZCZC 280600UT OCT25 QAM SFI121 SN96 eSFI133 eSSN94 KBORN A8 K(3H)3 SWS394 BZ-3 BT10 HPI27 DST-14 KP4CAST(3D) MAX 3 5 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - die nächsten Tage mit stürmischen Abschnitten
