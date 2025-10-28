Aktuelles-Details

      FunkWX - die nächsten Tage mit stürmischen Abschnitten

      Die Sonnenwinde zeigten gestern schwache CME-Effekte zwischen 0830 und 1330 UTC, gefolgt von ersten Anzeichen schneller Sonnenwinde aufgrund eines koronalen Lochs. Es wird erwartet, dass diese mit einer Geschwindigkeit von etwa 600–700 km/s bis morgen ihren Höhepunkt erreichen. So dass wir immer wieder mit aktiven bis stürmischen Abschnitten (Kp 4-5) rechnen müssen. Die Sonnenaktivität ist weiterhin gering, M-Flares eher unwahrscheinlich (M 05% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 280600UT OCT25 QAM SFI121 SN96 eSFI133 eSSN94 KBORN A8 K(3H)3 SWS394 BZ-3 BT10 HPI27 DST-14 KP4CAST(3D) MAX 3 5 4-5 MUF3000 MAX28+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

