ZCZC 210430UT AUG25 QAM SFI120 SN59 eSFI120 eSSN77 KBORN A23 K(3H)1 SWS515 BZ3 BT5 HPI21 DST-18 KP4CAST(24H) 32323232 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - DX auf Erholungskurs
