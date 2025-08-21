Aktuelles-Details

      FunkWX - DX auf Erholungskurs

      Die Sonnenwinde sind mit >500 km/s erhöht, dürften jedoch weiter an Geschwindigkeit verlieren. Die geomagnetische Aktivität ist überwiegend ruhig bis angeregt. Die Sonnenaktivität ist gering, mit einer Chance auf M-Flares (M 15% X 01% Proton 01%). Die Ausbreitungsbedingungen erholen sich weiterhin.

      ZCZC 210430UT AUG25 QAM SFI120 SN59 eSFI120 eSSN77 KBORN A23 K(3H)1 SWS515 BZ3 BT5 HPI21 DST-18 KP4CAST(24H) 32323232 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

