Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - erhöhte Aktivitäten

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit einem M1.3-Flare um 24/08:36 UTC mäßig. Es ereignete sich höchstwahrscheinlich in dem Bereich, der gerade über den nordöstlichen Rand dreht. Weitere M-Flares sind wahrscheinlich (M 45% X 05% Proton 50%). Das Risiko eines Strahlungssturms ist erhöht. Die geomagnetische Aktivität wechselt zwischen ruhig und lebhaft (Kp 2-4), möglicherweise mit stürmischen Intervallen.

      ZCZC 250400UT AUG25 QAM SFI152 SN102 eSFI129 eSSN89 KBORN A6 K(3H)1 SWS353 BZ0 BT7 HPI20 DST14 KP4CAST(24H) 23443343 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X