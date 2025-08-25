ZCZC 250400UT AUG25 QAM SFI152 SN102 eSFI129 eSSN89 KBORN A6 K(3H)1 SWS353 BZ0 BT7 HPI20 DST14 KP4CAST(24H) 23443343 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - erhöhte Aktivitäten
ZCZC 250400UT AUG25 QAM SFI152 SN102 eSFI129 eSSN89 KBORN A6 K(3H)1 SWS353 BZ0 BT7 HPI20 DST14 KP4CAST(24H) 23443343 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN14(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN