FunkWX - Flare-Risiko gering

Die Geschwindigkeit der Sonnenwinde ist leicht erhöht. Sie erreichen ~490 km/s. Die geomagnetische Aktivität wird voraussichtlich ruhig bis unruhig sein (Kp 2-3), mit der Möglichkeit von aktiven Intervallen (Kp 4). Die Sonnenaktivität ist gering, es besteht weiterhin die geringe Möglichkeit eines vereinzelten M-Flares (M 10% X 01% Proton 05%).