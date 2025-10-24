ZCZC 240515UT OCT25 QAM SFI130 SN92 eSFI145 eSSN110 KBORN A6 K(3H)2 SWS496 BZ-1 BT6 HPI17 DST-5 KP4CAST(3D) MAX 2 2-3 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - Flare-Risiko gering
ZCZC 240515UT OCT25 QAM SFI130 SN92 eSFI145 eSSN110 KBORN A6 K(3H)2 SWS496 BZ-1 BT6 HPI17 DST-5 KP4CAST(3D) MAX 2 2-3 2-3 MUF3000 MAX28+(D) MIN11(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN