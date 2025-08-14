ZCZC 140445UT AUG25 QAM SFI140 SN157 eSFI125 eSSN83 KBORN A15 K(3H)3 SWS500 BZ-3 BT4 HPI49 DST-21 KP4CAST(24H) 32323222 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - geringe Aktivität
ZCZC 140445UT AUG25 QAM SFI140 SN157 eSFI125 eSSN83 KBORN A15 K(3H)3 SWS500 BZ-3 BT4 HPI49 DST-21 KP4CAST(24H) 32323222 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN