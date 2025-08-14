Aktuelles-Details

      FunkWX - geringe Aktivität

      Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden gering, es wurden nur C-Flares beobachtet. Die geringe Aktivität wird wahrscheinlich anhalten, wobei die Chance auf vereinzelte M-Flares besteht (M 50% X 10% Proton 10%). Es wird hauptsächlich eine ruhige bis angeregte geomagnetische Aktivität erwartet, mit der Möglichkeit einzelner aktiver Intervalle (Kp 2-3).

      ZCZC 140445UT AUG25 QAM SFI140 SN157 eSFI125 eSSN83 KBORN A15 K(3H)3 SWS500 BZ-3 BT4 HPI49 DST-21 KP4CAST(24H) 32323222 ➡️ MUF3000 MAX21+(D) MIN9(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

