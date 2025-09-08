ZCZC 080600UT SEP25 QAM SFI133 SN83 eSFI126 eSSN84 KBORN A4 K(3H)3 SWS572 BZ-1 BT6 HPI42 DST-17 KP4CAST(24H) 32212223 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
Aktuelles-Details
Aktuelles Detailansicht
FunkWX - geringe bis mäßige Aktivität
ZCZC 080600UT SEP25 QAM SFI133 SN83 eSFI126 eSSN84 KBORN A4 K(3H)3 SWS572 BZ-1 BT6 HPI42 DST-17 KP4CAST(24H) 32212223 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN