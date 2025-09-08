Aktuelles-Details

      FunkWX - geringe bis mäßige Aktivität

      Die Erde steht derzeit unter dem kombinierten Einfluss eines koronalen Lochs (CH75/+) und CME-Effekten. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist erhöht, die geomagnetische Aktivität ruhig bis angeregt (Kp 2-3). Auf der der Erde zugewandten Sonnenseite sind sechs Fleckengruppen zu sehen. Dennoch: Die Sonnenaktivität ist gering, und es wird eine geringe bis mäßige Aktivität erwartet, mit der Möglichkeit gelegentlicher M-Flares (M 25% X 01% Proton 01%).

      ZCZC 080600UT SEP25 QAM SFI133 SN83 eSFI126 eSSN84 KBORN A4 K(3H)3 SWS572 BZ-1 BT6 HPI42 DST-17 KP4CAST(24H) 32212223 ➡️ MUF3000 MAX24+(D) MIN7(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

