ZCZC 060445UT MAI25 QAM SFI159 SN108 eSFI96 eSSN44 KIEL A28 K(3H)4 SWS586 BZ0 BT5 HPI32 DST-22 KP4CAST(24H) 34333333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
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FunkWX - geringe Sonnenaktivität
ZCZC 060445UT MAI25 QAM SFI159 SN108 eSFI96 eSSN44 KIEL A28 K(3H)4 SWS586 BZ0 BT5 HPI32 DST-22 KP4CAST(24H) 34333333 ➡️ MUF3000 MAX18+(D) MIN8(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN