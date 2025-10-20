Aktuelles-Details

    Aktuelles-Details

      Aktuelles Detailansicht

      FunkWX - geringes Flarerisiko

      Nach dem teils stürmischen Wochenende ist nicht mit weiteren CME-Effekten zu rechnen. Die geomagnetische Aktivität wird überwiegend ruhig bis angeregt sein (Kp 2-3). Aktive Intervalle sind jedoch möglich. Die Sonnenaktivität war in den letzten 24 Stunden mit nur einem M-Flare gering bis mäßig. Die NOAA hat das Flare-Risiko entsprechend herabgestuft (M 25% X 05% Proton 05%).

      ZCZC 200345UT OCT25 QAM SFI149 SN103 eSFI107 eSSN59 KBORN A17 K(3H)3 SWS561 BZ1 BT5 HPI17 DST-25 KP4CAST(3D) MAX 3-4 3 2-3 MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN

      Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).  

      Zurück
      Diese Website nutzt ausschließlich technisch erforderliche Cookies. Wir benutzen keine Cookies, die eine Einwilligung erfordern würden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. X