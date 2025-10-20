ZCZC 200345UT OCT25 QAM SFI149 SN103 eSFI107 eSSN59 KBORN A17 K(3H)3 SWS561 BZ1 BT5 HPI17 DST-25 KP4CAST(3D) MAX 3-4 3 2-3 MUF3000 MAX21+(D) MIN10(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
FunkWX - geringes Flarerisiko
