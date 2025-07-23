ZCZC 230415UT JUL25 QAM SFI145 SN101 eSFI133 eSSN94 KIEL A19 K(3H)4 SWS540 BZ11 BT14 HPI49 DST-6 KP4CAST(24H) 43543443 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN
Erläuterungen dazu unter Funkwetter (PDF).
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FunkWX - gestörte Ausbreitung
ZCZC 230415UT JUL25 QAM SFI145 SN101 eSFI133 eSSN94 KIEL A19 K(3H)4 SWS540 BZ11 BT14 HPI49 DST-6 KP4CAST(24H) 43543443 ↕️ MUF3000 MAX21+(D) MIN12(N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN