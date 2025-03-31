ZCZC 310615UT MAR25 QAM SFI171 SN111 eSFI149 eSSN115 KIEL A10 K(3H)2 SWS421 BZ-3 BT7 HPI30 DST11 KP4CAST(24H) 212221111 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN12N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF).
Grafik: GFZ Potsdam
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FunkWX - gute Bedingungen auf allen Bändern
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