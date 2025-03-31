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      FunkWX - gute Bedingungen auf allen Bändern

      Die Sonnenaktivität war mäßig, mehrere M-Flares wurden beobachtet. Auf der sichtbaren Sonnenscheibe gibt es sechs Sonnenfleckenregionen mit einfachen bis leicht komplexen magnetischen Konfigurationen. Die Sonnenwindgeschwindigkeit ist leicht erhöht. Die Geomagnetik war ruhig (Kp 1-2). Die Vorhersage: Erhöhte Sonnenaktivität (M 55%, X 10%, Proton 05%) bei ruhiger bis unruhiger Geomagnetik.

      ZCZC 310615UT MAR25 QAM SFI171 SN111 eSFI149 eSSN115 KIEL A10 K(3H)2 SWS421 BZ-3 BT7 HPI30 DST11 KP4CAST(24H) 212221111 ➡️ MUF3000 MAX30+(D) MIN12N) DATA BY DK0WCY KC2G SWPC/NOAA SANSA WDC/KYOTO MET OFFICE UK GFZ POTSDAM FWBST RHB NNNN – Erläuterungen unter Funkwetter (PDF)

      Grafik: GFZ Potsdam  

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